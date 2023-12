Calcio, un altro weekend ricco di gioie per i giovani del Forlì: la Juniores Nazionale vince il derby contro il Ravenna

Passa agli archivi un’altro fine settimana di grandi gioie per il Settore Giovanile del Forlì che si regala un’altro weekend da assoluti protagonisti. Continua il cammino in testa alla classifica della Juniores Nazionale che davanti ad un Antistadio colmo di pubblico fa suo il derby con il Ravenna grazie al gol di Zela. Tre punti che valgono la conferma in testa alla classifica con due punti sul Piacenza a 32 ed appunto il Ravenna a 30.



Chiude con un pareggio in casa del Corticella (1-1 Berto) il girone d’andata l’Under 17 Elite. Un punto che muove la classifica ancora tutta in favore dei biancorossi che comandano con 5 punti sulla più immediata inseguitrice, il Piacenza. Non va oltre il 3-4 in casa contro il Sant’Agostino l’Under 16 Regionale a cui non basta la doppietta di Zanetti e il gol di Devin Capasso.

I tabellini

JUNIORES NAZIONALE - 15° giornata

Forlì-Ravenna 1-0 (Zela)



UNDER 17 REGIONALE ELITE - 17° Giornata

Cordicella-Forlì 1-1 (Berto)



UNDER 16 REGIONALE

Forlì - Sant'agostino 3-4 (Zanetti, Zanetti, Capasso De.)



U13 - Campionato

Edelweiss-Forlì 4-3 (2-1, 0-0, 2-2, 1-1)

Torneo Elite (primo turno)

Forlì-Osteria Grande 3-1

Forlì-Santagata 3-1



U12 - Amichevole

Pianta-Forlì 2-7