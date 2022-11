Calcio, un Forlì decimato ospita il Real Forte Querceta. Graffiedi: "Dimenticare il passo falso e ripartire"

Squadra in casa

Squadra in casa Forlì

"Cancelliamo la sconfitta di Mezzolara e ripartiamo". Sono queste in sintesi le decise parole che mister Mattia Graffiedi lancia a tutta la sua squadra alla vigilia del match contro il Real Forte Querceta. La sfida del "Morgagni", domenica ore 14:30, metterà di fronte due ottime squadre entrambe appaiate a quota 22 punti e vogliose di continuare a recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato: "Veniamo da una settimana dove abbiamo analizzato i nostri errori ma siamo consapevoli che l'errore più grande è di aver sbagliato l'approccio mentale - sentenzia il tecnico romagnolo -. Se vogliamo continuare a crescere e diventare più forti, queste cose non devono più succedere".

Un obbiettivo fondamentale in vista proprio della sfida di domenica contro un Real Forte Querceta diretta rivale dei galletti all'inseguimento della capolista Giana Erminio distante appena tre lunghezze: "I ragazzi hanno voglia di ripartire e sono carichi, certo che l'avversario non sarà dei più semplici e i risultati lo dimostrano". Galletti che dovranno rinunciare a Sedioli e Fusco squalificati, ancora assenti per infortunio Maini ed Elia Ballardini mentre si registra il rientro tra i convocati del giovane Piva e il recupero dal dolore alla schiena di Tascini.

"La lista degli assenti è lunga - chiosa mister Graffiedi -. Anche Manara non è al meglio ma fortunatamente gli altri giocatori stanno bene ed ho comunque una buona rosa da cui attingere". Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sapere a Forlì e Pistoiese che martedì 15 novembre emetterà il verdetto a riguardo del ricorso presentato dalla società toscana contro l'omologazione del match che vide i biancorossi imporsi sugli "orange" per 0 a 2.