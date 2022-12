Calcio, un nuovo attaccante per il Forlì: è Pietro Biancheri

Il Forlì annuncia il suo nuovo acquisto per il reparto offensivo, il giovanissimo Pietro Biancheri. Nato il 28 gennaio 2002, cresce nel settore giovanile del Carpi, per poi passare nel settore giovanile della SPAL. Nella stagione 2021/2022, disputa la prima parte di campionato sempre nella SPAL, per poi a metà stagione approdare al Montebelluna, realizzando 6 reti e 12 assist nelle gare del girone C, di serie D. Infine, prima di approdare a Forlì, ha vestito la maglia del Piacenza, debuttando in Lega Pro, il 3-09-2022.