Calcio, un nuovo innesto in casa Forlì: dalla Virtus Entella ecco il classe 2004 Emanuele Banfi

Si infoltisce il reparto degli under del Forlì Calcio che nel primo pomeriggio di mercoledì ufficializza l'arrivo in biancorosso di Emanuele Banfi; esterno

classe 2004 arriva dalla Virtus Entella dove è cresciuto calcisticamente sino ad arrivare alla prima squadra e alle esperienze in serie C. Dieci le presenze ed un assist in prima squadra, mentre con la maglia della primavera conta 47 presenze con 13 gol ed un assist. Giocatore brevilineo che fa della velocità e della tecnica le sue armi migliori. Da martedì si è aggregato con il gruppo squadra e già domenica sarà un’opzione in più nell’arsenale a disposizione di mister Mauro Antonioli.