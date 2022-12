Calcio, un nuovo innesto under per il Forlì: dalla Pro Vercelli il 2004 Francesco Nardella

Continuano i movimenti di mercato in casa Forlì Calcio con il direttore sportivo Sandro Cangini che ha infatti portato alla corte di mister Mattia Graffiedi un ulteriore innesto nel reparto degli under. La società di Viale Roma ha ufficializzato nella tarda mattinata di venerdì l'arrivo in biancorosso del classe 2004 Francesco Nardella, ala destra proveniente dall'Under 19 della Pro Vercelli. Nato e cresciuto calcisticamente nel Foggia, il ragazzo ha poi in seguito proseguito con le casacche di San Marco, Cerignola, Fermana U19, Montegiorgio, Torino FC U18 fino ad arrivare alla Pro Vercelli U19 dalla quale proviene.

Al contempo la società biancorossa comunica i prestiti di Luca Casadei al Cava Ronco e di Mattia Gasperoni al Russi, compagini entrambe impegnate nel campionato di Eccellenza Emilia-Romagna. Nel frattempo dall'infermeria arrivano notizie poco incoraggianti per il nuovo arrivato Luca Cognigni; l'attaccante autore all'esordio di un goal e un assist contro lo United Riccione, avrebbe subìto un piccolo stiramento che gli impedirà di essere a disposizione di mister Graffiedi nella prossime gare contro Sammaurese e Crema. In dubbio ancora i recuperi invece di Rrapaj e Fornari che verranno comunque valutati nella rifinitura di sabato mattina.