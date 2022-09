Calcio, un nuovo main sponsor per il Forlì. E per la difesa altri movimenti di mercato

Dopo un buon avvio in campionato per il Forlì Calcio, il direttore sportivo Sandro Cangini continua nella sua opera per esaudire al meglio le richieste di mister Mattia Graffiedi registrando nella giornata di lunedì due movimenti di mercato, uno in entrata ed uno in uscita: i biancorossi infatti annunciano di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 2003 Enrico Morri che ha esordito nella stagione passata proprio nel Cattolica guidato dall'ex tecnico biancorosso Attilio Bardi collezionando 27 presenze ed un goal mentre per quanto riguarda l'operazione in uscita si tratta di Paolo Ficara classe 2002 che verrà girato all'Avezzano Calcio.

Per quanto concerne invece il rafforzamento del legame tra il Forlì Calcio e il tessuto imprenditoriale locale, la società di Viale Roma ha annunciato che l'azienda E.R.Lux sarà presente col proprio logo come "Jersey Sponsor" sulle maglie dei biancorossi a partire dalla prima squadra fino a tutto il settore giovanile per la stagione 2022-2023. Una partnership tra il Forlì Calcio e l'E.R.Lux iniziata nel 2014 e che anno dopo anno ha visto aumentare sempre più il legame tra la società del presidente Gianfranco Cappelli e quella dell'amministratore Unico Emanuele Rinieri con grande soddisfazione da ambo le parti.