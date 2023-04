Calcio, ultima partita in casa per i Galletti: "Ci teniamo fortemente a entrare nel gruppo playoff"

Si appresta ad arrivare al capolinea il cammino del Forlì Calcio in questo campionato Nazionale Dilettanti girone D. Nel penultimo appuntamento stagionale, l'ultimo in programma allo stadio "Morgagni", i galletti affronteranno domenica, ore 15, la Sammaurese, un appuntamento da prendere come sempre con le pinze quello contro la formazione cesenate che più di una volta ha saputo frenare in maniera brusca la corsa dei biancorossi.

Forlì che arriva all'incontro con una disperata voglia di tornare ad assaporare i tre punti, gli ultimi datati 5 marzo sul campo del Fanfulla, ma reduci da un pareggio in rimonta sul campo dello United Riccione che ha evidenziato come la formazione di Mattia Graffiedi sia ancora ampiamente con la testa rivolta al campionato ed al raggiungimento dei playoff: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento messo in campo nella rimonta di Riccione", chiarisce il tecnico romagnolo alla vigilia del match. "Dopo il doppio vantaggio dello United Riccione potevamo crollare ed invece abbiamo avuto una grande reazione a dimostrazione che ci teniamo fortemente a rientrare nel gruppo playoff e che siamo ancora concentrati sul nostro cammino".

Forlì reduce però come dicevamo da un periodo negativo con ben quattro sconfitte consecutive ed un pari ma intenzionato ad invertire quanto prima la rotta: "Mentalmente non è facile resettare questo mese complicato ma lo dobbiamo a noi stessi e a quanto di buono fatto per tutto il campionato dove per lunghi tratti abbiamo lottato per il vertice". Biancorossi che almeno possono sorridere sul piano degli indisponibili con tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per Elia Ballardini e Farneti: "L'unica cosa a cui dobbiamo pensare adesso è vincere, poi guarderemo i risultati delle altre squadre" chiosa il mister "Il nostro campionato è stato sicuramente sopra le righe e mi ha soddisfatto, ora però vogliamo esserlo ancora di più meritandoci di entrare negli spareggi post season".