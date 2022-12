Calcio, valorizzazione dei giovani: il Forlì si conferma tra le società virtuose

Il Forlì calcio sul podio per quanto concerne la valorizzazione dei giovani. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il secondo aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”, l’iniziativa che premia le società con maggior utilizzo di calciatori di fascia juniores oltre la quota prevista dal regolamento del campionato. Il progetto mette in palio premi alle società che schiereranno in campo il maggior numero di giovani, nati negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

E nel Girone D la società di viale Roma occupa la terza posizione, dimostrando ancora una volta quanto sia impegnata a far crescere i propri giovani, a coltivare i piccoli talenti, dai primi calci, fino ad arrivare in prima squadra. Guida il gruppo il Giana Erminio, con 449 punti, mentre al secondo posto c'è lo Scandicci con 419 punti. Il Forlì ha invece totalizzato 413 punti. La società che in assoluto ha totalizzato più punti in tutta la serie D è il Fossano, del girone A, con 621 punti, davanti all'Orvietana con 613 punti (girone E) e il Chisola con 597 (girone A).

Il premio complessivo di 450mila euro è suddiviso e destinato alle prime tre società di ogni girone di Serie D che puntano con decisione sulla linea verde. Le prime tre squadre di ogni girone saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria: prima classificata 25mila euro, seconda classificata 15mila euro e terza classificata 10mila euro. Le buone notizie per il Forlì non finiscono qui: Edoardo Eleonori è stato infatti convocato al Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Serie D, che si svolgerà mercoledì a Montichiari (Brescia) al Centro Sportivo Montichiarello.