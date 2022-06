Calcio, vincitori del campionato di categoria: momento di festa in Comune per gli Allievi Provinciali Under 17 del Meldola

Mercoledì pomeriggio, nella sala del Consiglio Comunale, il consigliere comunale con delega allo Sport Matteo Tesei ed il consigliere comunale Andrea Cuni, grande appassionato di calcio, hanno ricevuto la squadra degli Allievi Provinciali Under 17 dell'Asd Meldola vincitrice del proprio campionato, testimoniandogli l’orgoglio e la gioia dell’Amministrazione e consegnandogli il gagliardetto del Comune di Meldola. "Questo eccellente risultato è il frutto di un lungo lavoro che dura da tanti anni e che ha visto la Società di calcio Asd Meldola investire costantemente nella valorizzazione e promozione del settore giovanile - sono le parole di Tesei e Cuni -. Agli atleti, all'allenatore Maurizio Rafaiani, ai dirigenti Luca Ghetti e Alessandro Dozio ed a tutto lo staff tecnico le più sentite congratulazioni da parte dell'Amministrazione Comunale per questo grande obiettivo raggiunto".

Ricevuta in Comune la squadra degli Allievi Provinciali Under 17 dell'Asd Meldola vincitrice del proprio campionato

