Calcio, voluto da mister Miramari: prosegue l'avventura in biancorosso di Daniel Barbatosta

Prosegue il mercato in casa Forlì Calcio e dopo gli annunci dei nuovi innesti Macrì, Menarini, Campagna e Saporetti, volti nuovi in casa biancorossa, nella giornata di mercoledì la società di Viale Roma ha comunicato un rinnovo di contratto per un proprio tesserato. Si tratta dell'attaccante classe 2004 Daniel Barbatosta reduce da una stagione in chiaroscuro con la maglia dei galletti dove ha collezionato 22 presenze, un gol e due assist.

Una pedina fortemente voluta da Mister Miramari sempre attento agli esterni per il suo gioco offensivo. In settimana sono attesi poi altri innesti a partire dal centrocampista offensivo Nicola Farinelli, dato già per sicuro dal tecnico Miramari, mentre per sempre per il pacchetto arretrato dovrebbero giungere in biancorosso il centrale difensivo Luca Sbardella in uscita dalla Sambenedettese e tra i pali il classe 2005 Luca Martelli in prestito dalla Spal.