Calcio, altri due innesti per il Forlì: in biancorosso Gianluca Maggioli e Gabriele Masini

Si conclude con altri due innesti la diaspora targata San Mauro verso le latitudini forlivesi; il direttore sportivo Cristiano Protti ha infatti ufficializzato l'ingaggio per la stagione a venire di Gianluca Maggioli, italo venezuelano, difensore classe 1999 e di Gabriele Masini anch'egli difensore classe 1999. Entrambi i nuovi arrivati chiudono dunque lo slot dalla Sammaurese che ha portato in biancorosso tra l'altro anche i vari Gaiola, Merlonghi, Barbatosta e Casadio consegnando al tecnico Marco Martini il blocco che tanto lo aveva soddisfatto la stagione passata.

Tornando ai nuovi innesti, Gianluca Maggioli difensore di 190 centimetri arriva al Forlì dopo un'ottima stagione in maglia Sammaurese condita con 31 presenze e 3 reti; in precedenza ha accumulato esperienze sempre in quarta serie con le maglie di Sporting Club Trestina, Jesina, Città di Sant'Agata ed in ultimo Sammaurese. Gli fa eco anche l'altro volto nuovo Gabriele Masini, difensore di 178 centimetri che alle dipendenze di mister Martini ha collezionato l'anno scorso 35 gettoni e una rete; in precedenza ha vestito le maglie in quarta serie di Lentigione, Reggiana, Prato e Matelica in serie C.