Calcio, due colpi di mercato del Forlì: il centrocampista Riccardo Gaiola e il bomber Lorenzo Persichini

Secondo colpo di mercato in due giorni per il nuovo Forlì di mister Marco Martini; la società di Viale Roma ha infatti ufficializzato l'arrivo in biancorosso dell'esperto centrocampista classe '96 Riccardo Gaiola reduce anch'esso da un'ottima stagione con la maglia della Sammaurese condita 32 presenze e 3 reti. Nato a Padova e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Inter, colleziona campionati importanti con le maglie di Prato, Padova, Santarcangelo, Vis Pesaro, Cattolica, Marignanese e Sammaurese-

183 centimetri di corsa e muscoli che si aggiungono così al talento di Mario Merlonghi alla corte dei galletti e che nel pomeriggio di giovedì ne hanno annunciato sui canali social il suo arrivo: "Riccardo Gaiola è un nuovo giocatore del Forlì. Il centrocampista sarà uno dei protagonisti della rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D nella stagione 2023/24. Da parte della società tutti i migliori auguri per un’annata quanto più positiva, alla caccia di grandi traguardi comuni".

Il classe ‘96 è cresciuto in settori giovanili importanti come quello di Cesena ed Inter. Da lì una lunga carriera in Romagna, terra che ormai è entrata a tutti gli effetti nel suo cuore. Santarcangelo, Cattolica e Sammaurese, oltre alla parentesi della Vis Pesaro sono le squadre che precedono la nuova avventura con la maglia del Forlì. Il nuovo galletto ritroverà nei locali dello stadio Morgagni figure note della sua ultima stagione. Il duo composto dal direttore sportivo Cristiano Protti e l’allenatore Marco Martini l’hanno infatti voluto con grande insistenza trovando l’approvazione del ragazzo.

Annunciato anche l'attaccante Lorenzo Persichini. Un colpo di assoluto valore, pronto ad alzare il livello tecnico della squadra rappresentando a pieno la volontà di costruire con giocatori in piena rampa di lancio. Il classe ‘99 laziale è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, prima di diverse proficue esperienze in Serie D negli anni della formazione calcistica. In modo particolare di valore la stagione 2021/22 con la maglia della Nuova Florida con 34 gettoni conditi da 18 gol. Nella scorsa stagione 10 presenze in Serie C, prima del trasferimento ad Arezzo dove ha giocato altrettante partite con un gol e un assist alla promozione della squadra toscana Condividerà il reparto offensivo con Mario Merlonghi, una coppia che già fa sognare.