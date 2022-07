Calcio, altro annuncio in casa Forlì: il ds Cangini rinforza il reparto offensivo

Si susseguono gli annunci in casa Forlì Calcio; nella giornata di giovedì infatti la società biancorossa ha annunciato di aver trovato l'accordo col giocatore Antonio Varriale, attaccante classe 1999 in uscita dell'Alma Juventus Fano. Giocatore polivalente capace di giocare sia a destra che a sinistra e all'occorrenza anche come interno di centrocampo, nonostante la giovane età vanta già una buona esperienza avendo vestito le maglie di Alma Juventus Fano, Montespaccato Savoia, Portici, Sarnese, Fidelis Andria, Nocerina e Molfetta. "La società porge il più caloroso benvenuto al giocatore con l'augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati" si legge in una nota del club.