Calcio, battesimo di fuoco per il Forlì in campionato

Neppure il tempo di metabolizzare il girone appena uscito di serie D che vede il Forlì in compagnia di diverse squadre attrezzate per vincere il campionato, che la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i conseguenti calendari. Sarà un battesimo di fuoco per i biancorossi che se la vedranno fin dalle prime gare proprio contro le dirette avversarie per la vittoria finale: esordio il 19 settembre contro l'Alcione Milano all'Arena civica di Milano "Gianni Brera", seconda giornata tra le mura del "Tullo Morgagni" contro l'Aglianese, formazione toscana che ha dominato lo scorso campionato, terza al "Cabassi" di Carpi contro la neonata società emiliana Athletic Carpi del patron Claudio Lazzaretti e quarta giornata che coinciderà con il primo turno infrasettimanale nel derby contro il Rimini.

Da cerchiare nel calendario anche il 31 ottobre quando i galletti affronteranno in trasferta il Prato e il 21 novembre quando sempre i biancorossi faranno visita al Ravenna per il secondo derby di Romagna. Insomma esordio più complicato non poteva esserci per i ragazzi di mister Giovanni Cornacchini che nel frattempo per irrobustire la mediana ha ufficializzato il rinnovo col capitano Ivan Buonocunto. Nella mattinata di giovedì infatti, la società e il giocatore hanno trovato l’accordo che legherà per la terza stagione consecutiva il forte centrocampista alla società di Viale Roma.