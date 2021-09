"It's coming home", parte la campagna abbonamenti del Forlì calcio

Si avrà la garanzia di assistere a tutte le gare in casa mantenendo il posto scelto anche se la regione passasse in zona gialla

"It's coming home" è lo slogan scelto dal Forlì per l'inizio della nuova campagna abbonamenti. Sottoscrivendo l’abbonamento 2021/2022 si avrà la garanzia di assistere a tutte le gare in casa mantenendo il posto scelto anche se la regione passasse in zona gialla, in base alla normativa vigente e alle percentuali di riempimento consentite, suddivise nei vari settori. Naturalmente, l'accesso allo Stadio Morgani è consentito solo con green passs, tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento o certificato di attestata guarigione, che verrà controllato prima di ogni gara.

I prezzi

Tribuna centrale: intero 150,00, ridotto 120,00, vecchio abbonato 100,00.

Tribuna laterale: intero 120,00, ridotto 100,00, vecchio abbonato 80,00.

Gradinata: intero 50,00, ridotto 45,00, vecchio abbonato 40,00.

Socio sostenitore tribuna centrale: 400,00. Sottoscrivendo questo tipo di abbonamento si riceveranno anche: parcheggio interno, due coffee break, prematch a bordocampo, cambio nominativo e kit ufficiale da gara.

Settore giovanile (familiari bambini iscritti al settore giovanile): 80 euro in tribuna laterale e 45 in gradinata.

Family: acquistando un abbonamento alla tariffa "intero", il resto della famiglia avrà uno sconto del 50%.

Universitari: presentando la tessera universitaria verrà applicata la tariffa ridotta per il settore gradinata e tribuna laterale.

*I bambini nati dal 2007 in poi entrano gratis se accompagnati da un adulto.

* La società si riserva del diritto di indire 2 giornate biancorosse.

Come abbonarsi

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti soltanto presso la segreteria dello Stadio Morgagni, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 14.30-18.30 e sabato dalle 9:30 alle 12:30. La campagna abbonamenti terminerà sabato 25 settembre. Per qualsiasi informazione,ci si può rivolgere all'indirizzo mail uff.stampaforlifc@libero.it, oppure chiamando lo 0543/097711 dalle 14.00 alle 18.30.