Castrocaro che non riesce a sbloccarsi, il Faenza dilaga nella ripresa

Ottava sconfitta in altrettante gare di campionato per il fanalino di coda Castrocaro, che a Faenza perde 5-0 dopo un primo tempo chiuso dignitosamente a reti inviolate. La squadra biancoazzurra ha un'opportunità già al 1’ con Riviello che, ben servito da Bertoni in area, tira fuori. Quattro minuti dopo un impreciso alleggerimento all’indietro di Conti innesca Denè che fila verso la porta biancoazzurra e indirizza la palla in diagonale verso l’angolo opposto, ma trova la paratissima di Ravagli che di piede intercetta. Nell’occasione la punta del Castrocaro si infortuna ed è costretta a lasciare il campo. Stessa sorte che capita poco dopo al biancoazzurro Conti. La squadra faentina di Valdifiori cerca di pungere, ma trova l’opposizione decisa degli ospiti dell’ex mister Turchi, che rintuzzano tutti i tentativi. Ci provano prima i fratelli Giacomo e Pietro Lanzoni in combinazione, poi Manaresi su punizione deviata in angolo e infine Francesco Lanzoni. Il primo tempo si chiude sul nulla di fatto.

Secondo tempo

A inizio ripresa, Valdifiori inserisce Nicola Albonetti per cercare più dinamismo sulla fascia. E’ però il Castrocaro a costruire una palla gol nei primi minuti quando Mantellini recupera la sfera al limite dell’area e impegna Ravagli in una difficile deviazione in angolo. Scampato il pericolo, il Faenza spinge deciso e appena due minuti dopo trova il vantaggio con Riviello che, sugli sviluppi di un corner, interviene con prontezza sottoporta e spedisce in rete il pallone servito da Francesco Lanzoni, siglando il gol dell’ex 1-0. Poi è capitan Alessandro Albonetti, altro ex, a inserirsi molto bene in area su scambio e colpire, trovando la valida opposizione di Andrea Valli. Mister Valdifiori fa entrare il giovane Bagnolini ed è ripagato dall’atletico attaccante. Prima di testa interviene e trova una deviazione decisiva in angolo. Poi (27’) finalizza una bella azione in verticale innescata dal recupero di Nicola Albonetti e rifinita dal perfetto assist di Betti. 2-0 Sette minuti dopo (34’) Pietro Lanzoni recupera palla e dalla sinistra mette al centro un pallone che è solo da spedire in rete, cosa che fa con prontezza l’accorrente Nicola Albonetti. 3-0. Il Castrocaro rimane in 10 per l’espulsione di Housou e il Faenza fa cinquina con la personale doppietta di Giacomo Lanzoni. Al 43’ interviene a centro area all’altezza del dischetto del rigore e mette in rete sull’assist perfetto di Costa, e un minuto dopo riprende la palla dopo un rimpallo e sigla il 5-0.

Castrocaro che nel prossimo turno sarà ospite del Riolo Terme, sopra di appena un gradino con 6 punti.

Tabellino

Faenza – Castrocaro 5-0

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni (41’ st Karaj), A. Albonetti, Gabrielli, Conti (15’ pt Costa), Manaresi, Bertoni (1’ st N. Albonetti), Betti (41’ st Ragazzini), P. Lanzoni, G. Lanzoni, Riviello (17’st Bagnolini). A disposizione: Luce, Venturelli, Savorani, Fossi. All. Valdifiori

Castrocaro: A. Valli, Dieng, Gardella (40’ st Longo), E. Valli, Hounsou, Chiadini, Sbaragli, Mantellini, Casamenti (25’ st Fiorini), Rodi (40’ st Fumagalli). Dene (8’ pt Minati). A disposizione: Vincenzi, Olivetti, Turchi, Fabbri. All. Turchi

Arbitro: Falivene di Bologna - assistenti: Tole e Samaritani

Reti: 10 ’ st Riviello, 27’ st Bagnolini, 34’ Nicola Albonetti, 43’ e 44 st Giacomo Lanzoni

Ammoniti: Gabrielli, Bertoni, F.Lanzoni, Betti; Hounsou, Rodi, Chiadini

Espulso: Honsu per doppia ammonizione

Angoli: 5-2

Recupero: 2’ - 2’