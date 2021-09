Due rigori e due espulsioni subite, ma la Futball Cava Ronco si aggiudica il derby della via Emilia

I biancorossi espugnano 1-2 Diegaro e conquistano i loro primi punti in campionato

Una Futball Cava Ronco in formato cuore, grinta e volontà riesce a espugnare Diegaro 1-2, nonostante due espulsioni, due rigori e undici ammonizioni subite nei 90'. Dopo le sconfitte nelle prime due gare, arrivano finalmente i primi punti in classifica per la formazione forlivese.

Partita molto combattuta nel primo tempo, con grinta da entrambe le parti, sbloccata dagli ospiti con Boschi al 27' su assist di Delvecchio. Diegaro che, dopo minuti di affanno, trova il pareggio su calcio di rigore con De Rose al 42'. Una grandissima azione personale di Stucchi riporta però avanti i forlivesi. Nella ripresa si accende il match: fioccano i cartellini gialli, tra le file biancorosse vengono espulsi prima Stucchi poi Poggi, la Cava resta in 9 uomini. Nel lunghissimi recupero, rigore per il Diegaro al 95'. De Rose questa volta sbaglia mandando alto sopra la traversa e la Cava può festeggiare i suoi primi 3 punti in campionato.