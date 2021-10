Promozione, Meldola sconfitto in rimonta dal Cervia

Prosegue il momento negativo del Meldola, battuto in rimonta 1-2 dal Cervia tra le mura di casa. I giallorossi partono subito col piede giusto, trovando il vantaggio dopo pochi istanti grazie a un'autorete avversaria. La formazione ospite, però, non molla e trova il pari prima dell'intervallo al termine di un'azione controversa che vede gli uomini di mister Ghetti protestare per una presunta posizione di fuorigioco. Nella ripresa il Cervia si porta in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie al suo capitano Luca Ceccarelli, e a nulla servono gli assalti del Meldola, ancora una volta autore di una prestazione a livello degli avversari, ma poco fortunato. Nel prossimo turno i forlivesi, penultimi con 4 punti all'attivo, saranno impegnati nel derby sul campo del Fratta.

Tabellino

Meldola-Cervia 1-2

Meldola: Canali, Ravaioli, Ghetti, Gentili, Cangialosi, Sassi, Ancarani, Giunchi, Rossi, Gradassi, Balducci A disp: Herghelegiu, Battistini, Gningue, Biserni, Catani, Laghi, Giardini, Valmigli, Peron All Ghetti

Cervia: Braggion, Acquafredda, Ndoka, Krastev, Ceccarelli, Meoni, Primitivi, Brunetti, Lago, Mancini A disp: Calderoni, Ilboudo, Alvisi, Novelli, Di Gilio, Calandra, Fusaroli, Corzani, Bondi All Bonacci

Marcatori: 2′ Cangialosi, 20′ Brunetti, 67′ Ceccarelli

Ammoniti: Ancarani, Barducci, Merloni