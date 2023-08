Clamoroso ritorno per mister Martini, il Forlì si rinforza con un trequartista. Bene il test con il Sanpaimola

Si arricchisce di un altro tassello lo scacchiere biancorosso in casa Forlì Calcio, perché nel tardo pomeriggio di sabato la società di Viale Roma ha annunciato un clamoroso ritorno; si tratta infatti del trequartista classe 1989 Thomas Bonandi anch'egli proveniente dalla Sammaurese. Un acquisto di assoluta qualità viste le doti tecniche e balistiche del giocatore che arricchisce sicuramente un reparto offensivo dei galletti apparso con le polveri bagnate nelle prime uscite stagionali.

Nel frattempo positivo il test amichevole giocato sabato pomeriggio allo stadio "Morgagni" tra Forlì e Sanpaimola, formazione di Eccellenza; i biancorossi guidati da mister Marco Martini colgono un successo per 3-1 grazie alla rete di Calì e alla doppietta nella ripresa di Persichini. Continuano le prove generali in vista di quello che verrà con il tridente offensivo composto da Calì, Persichini e Barbatosta che dialogano con qualità; da loro tre giungono infatti tutti le occasioni degne di nota nel primo tempo prima con Calì al 15’ si fa neutralizzare da buon posizione, mentre al 20’ aggiusta la mira e insacca il vantaggio dopo un’ottima azione corale. Passano 2’ e il Forlì ha ancora la possibilità di segnare con un rigore conquistato da Barbatosta e non trasformato da Merlonghi. Al 35’ è invece lo stesso Barbatosta a provare la conclusione trovando però l’attenta risposta di Mordenti.

Nell’unica vera occasione dalle parti di Pezzolato segnano gli ospiti al 57' con Derjai che insacca un rigore in movimento. Con il passare dei minuti prende sempre più vigore la manovra dei galletti che trovano due ottimi gol con Persichini (70' e 76') che da vero rapace d'area, sfiora almeno in un altro paio di occasioni la tripletta.

Il tabellino

FORLI’ 3

SANPAIMOLA 1

Forlì (4-3-3): Pezzolato (31’ st Zamagni); Masini (30’ st Signore), Tafa (1’ st Morri), Maggioli, Rossi (30’ st ); Casadio (1’ st Eleonori, 30’ st Pedrini), Gaiola (1’ st Piva), Greselin (1’ st Pecci); Calì (1’ st Mosole), Merlonghi (1’ st Persichini), Barbatosta (1’ st Zammarchi). A disp.: De Gori, Buscherini. All.: Martini

Sanpaimola (4-4-2) Mordenti; Turrini, Vecchi, Succi, Togni; Venturi, Sabbioni, Derjai, Bugani, Fisconi, Bezzi. A disp.: Marin, Raffuzzi, Danatini, Venturoli, Ramzi, Brighi, Graci, De Stefano, Rossi. All.: Orecchia

Reti: 20’ pt Calì, 12’ st Derjai, 25’ st e 31’ st Persichini.