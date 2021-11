Un buon Meldola viene beffato in casa della capolista Comacchiese

Non prosegue il momento positivo per i ragazzi del Meldola, sconfitti per 2-1 in trasferta dalla capolista Comacchiese. I giallorossi passano in vantaggio nelle battute iniziali grazie a una gran rete di Catani e gestiscono bene il vantaggio nella prima frazione, con i padroni di casa che si rendono pericolosi solo dalla distanza, colpendo però due legni. Nella ripresa la Comacchiese trova il pari dopo pochi minuti e alza la pressione, costringendo Cappelli a intervenire in più occasioni per difendere il risultato. Gli uomini di mister Ghetti sfiorano l'1-2 con Catani, prima, e Giardini poi, ma alla fine sono nuovamente gli avversari a trovare la via del gol nel recupero, ottenendo una vittoria che sa di beffa per un Meldola che non aveva assolutamente demeritato. Il risultato non compromette, però, nulla per i giallorossi che restano in zona salvezza in attesa del prossimo match di campionato al Pantieri contro il Faenza.