Conclusi i tornei per Esordienti organizzati dalla Pianta Calcio

Si sono conclusi i tornei per Esordienti alla A.s.d Pianta in via Tripoli, 137 a Forlì. Iniziati il 26 aprile nonostante i problemi meteorologici e l'alluvione, grazie alla disponibilità di tutte le società, si è riusciti a completare i tornei con grande un successo di pubblico.

Il 25° torneo "Tiziano Mingozzi" per Esordienti 2010 è stato dominato dalla Virtus Faenza davanti a Pianta, Ravenna e Forlimpopoli.La Virtus Faenza ha poi vinto il quadrangolare "Guido ed Eris Bravi" davanti a Imolese,Cesena e Rimini.

Il 17° torneo "Giancarlo Stefanelli" per gli Esordienti 2011 è stato invece vinto dal Faenza davanti a Meldola, Edelweiss e Virtus Faenza. Il quadrangolare coi professionisti è stato vinto dal Bologna dopo una tiratissima partita col Cesena, davanti a Faenza e Imolese.