Coppa Italia dilettanti, Fratta Terme e Cava Ronco per riscattare il lento avvio in campionato

Dopo la seconda giornata di campionato disputatasi domenica scorsa, Fratta Terme e Cava Ronco hanno subito ripreso gli allenamenti in vista dell'impegno infrasettimanale di Coppa Italia "Maurizio Minetti". Si tratta del secondo turno eliminatorio. Il Fratta Terme, che nel primo turno aveva eliminato dopo i supplementari il Gatteo, affronterà nel suo centro sportivo "Vasco Spazzoli" la Victor San Marino, reduce a sua volta in Coppa dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Pietracuta. Padroni di casa che dovranno ritrovare la vittoria dopo il solo punto raccolto nelle prime due gare di campionato (sconfitta 1-0 a Faenza e 3-3 agguantato domenica scorsa al 93' col Bagnacavallo).

Non se la passa meglio il Cava Ronco, che nel girone C di Eccellenza è ancora inchiodato a 0 punti in classifica, viste le due sconfitte a Russi per 4-1 e l'ultima casalinga per 1-2 con la Fya Riccione. A Castrocaro l'unica vittoria stagionale, che ha garantito l'accesso al secondo turno di Coppa sul campo del Classe. Ravennati reduci invece da un ottimo avvio di stagione: oltre al passaggio del primo turno di Coppa (2-0 vs Bagnacavallo), due vittorie nelle prime due di campionato: 3-2 alla Savignanese e 1-2 domenica scorsa nella trasferta col Sanpaimola. Padroni di casa dunque forti del favore del pronostico.