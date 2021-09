Coppa Italia "Maurizio Minetti", Cava Ronco corsaro a Classe. Fratta Terme fuori dai giochi

Termina al secondo turno l'avventura in Coppa Italia "Minetti" del Fratta Terme, battuto 2-1 in rimonta dalla Victor San Marino. Dopo il vantaggio iniziale dei forlivesi col calcio di rigore trasformato da Andreoli al 9', gli ospiti pareggiano prontamente con Castagnoli al 15'. Il gol che qualifica la Victor al terzo turno di Coppa lo firma Emiliano Pedrazzini all'83'. Fratta che sarà impegnato domenica prossima in campionato sul campo dello Sparta Castelbolognese.

C'è però anche una forlivese che ribalta i favori del pronostico e festeggia il passaggio del turno: il Cava Ronco, che espugna 3-1 Classe. I ragazzi di mister Luigi Candeloro sono ancora a secco di punti in campionato, e chissà che questo bel risultato non possa scuotere la squadra in vista della trasferta di Diegaro in programma domenica prossima alle ore 15.