Calcio, Forlì buona la prima in Coppa Italia: United Riccione sconfitto al "Morgagni"

Non sbaglia l'esordio casalingo il Forlì che allo stadio "Morgagni" regola in Coppa Italia lo United Riccione per 3 a 1; vantaggio ospite al 15° con Syku poi il Forlì la ribalta nel giro di cinque minuti al 36° e 41° con Barbatosta e Maggioli, nella ripresa è Greselin che al 74° completa il tris. Soddisfatto nel post gara il tecnico biancorosso Marco Martini che ha analizzato in maniera lucida il match: "L'approccio non è stato buono, abbiamo faticato molto contro un avversario forte ma che andava affrontato in maniera diversa.

"Purtroppo l'infortunio a Bonandi non ci voleva ed abbiamo dovuto rivedere i nostri piani andando così in sofferenza ad inizio gara, poi però è venuto fuori lo spirito giusto che ci ha permesso di rimontare e vincere la partita - conclude -. Mi è piaciuta la voglia e l'atteggiamento dei ragazzi, facciamone tesoro per il campionato perché ci serviranno per affrontare al meglio un girone che si preannuncia altamente competitivo con squadre forti e ben organizzate, nessuno ci regalerà niente".

La cronaca

Per la prima ufficiale al "Morgagni", mister Marco Martini schiera Pezzolato tra i pali, Rossi, Tafa, Maggioli e Masini in una classica difesa a quattro, Gaiola vertice basso con Greselin a sinistra e Casadio a destra, davanti l'estro di Bonandi a supporto di Barbatosta e Persichini. La gara del fantasista biancorosso dura però appena cinque minuti perché in un duro contrasto, proprio Bonandi ha la peggio col ginocchio che si piega in maniera innaturale e lo costringe ad abbandonare il campo anzitempo con Merlonghi che viene gettato nella mischia. Lo United Riccione approfitta così di un Forlì costretto a rivedere i propri piani e parte subito fortissimo mettendo in seria difficoltà la difesa biancorossa ed alla prima occasione passa in vantaggio: minuto 15° corner dalla destra con Syku che di testa batte Pezzolato e fa 0 a 1.

I galletti faticano a trovare le giuste distanze e al 17° sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio ma Pezzolato in uscita bassa nega a Kyeremateng la gioia del goal; Forlì che finalmente si fa vivo al 35° con un colpo di testa fuori misura di Persichini poi un minuto più tardi è Barbatosta che si prende la scena accentrandosi e scaraventando in rete la palla del momentaneo pari. È una scossa che accende di colpo i ragazzi di mister Martini che quattro minuti più tardi al 41° effettuano il sorpasso con Maggioli, abile di testa a trasformare in oro una punizione pennellata di Merlonghi; lo United Riccione è tramortito ma all'ultimo minuto della prima frazione va vicinissimo al pari con Maio ma la sua conclusione ravvicinata sbatte sul palo mandando così le squadre al riposo col risultato di 2 a 1 per i padroni di casa. Ripresa ancora a tinte biancorosse fin dai primi minuti con Greselin che al 56° e 57° spreca due ottime occasioni colpendo anche un legno poi con Merlonghi al 63° vede la sua conclusione a botta sicura deviata in angolo da un ottimo Bracaj.

Gli ospiti faticano ad essere brillanti come ad inizio gara ma sfiorano comunque la rete del pareggio al 65° ancora con Maio ma la sua girata viene ben neutralizzata da Pezzolato; scampato il pericolo il Forlì alla mezz'ora della ripresa chiude il match con l'uomo più brillante del precampionato biancorosso vale a dire Greselin che al 74° gira di testa sotto la traversa un altro cioccolatino timbrato Merlonghi portando il risultato sul 3 a 1 e mettendo fine alle velleità di rimonta della formazione biancoazzurra.