Coppa Italia, parte male la stagione del Forlì: sconfitta di misura per i galletti a Correggio

Parte con una sconfitta la stagione 2022-23 per il Forlì Calcio che esce al primo turno della Coppa Italia Dilettanti sconfitto per 1 a 0 sul campo della Correggese grazie alla rete di Trombino al 71'.

Per la prima ufficiale mister Graffiedi deve rinunciare a Maini per un problema muscolare emerso durante la rifinitura e si affida alle certezze della stagione passata riproponendo Ravaioli tra i pali, linea di difesa a quattro con Fornari, Ronchi, Sedioli e Fusco, a centrocampo insieme ai rodati fratelli Ballardini, trovano spazio Scalini ed Eleonori, in avanti Caprioni e Varriale mentre per i padroni di casa della Correggese, mister Graziani si affida a Mazzi, Pavarini, Cavallari, Simoncelli, Gozzi, Pupeschi, Bassoli, Galletti, Ferretti, Trombino e al sempre temibile Villanova. Parte bene il Forlì che al 18? si fa pericoloso con Elia Ballardini che dal fondo serve il fratello Amedeo ma il piattone a rete del centrocampista biancorosso è debole tra le mani di Mazzi. Ancora galletti pericolosi al 22? prima con Varriale che entra in area e il suo tiro-cross viene respinto dal portiere, sfera che finisce ad Amedeo Ballardini che prova una semirovesciata, palla alta sopra la traversa.

Sul finire di tempo si fanno vivi i padroni di casa della Correggese: Villanova al 44' riceve palla all?altezza della trequarti e cerca l'angolo alla destra di Ravaioli ma la sfera termina sul fondo mandando le squadre al riposo sul risultato di 0 a 0. Nella ripresa mister Graffiedi inserisce Paolo Rrapaj per Amedeo Ballardini e il neo entrato si fa subito vedere dalle parti di Mazzi con un tiro insidioso respinto in calcio d'angolo; non si fa attendere la risposta della Correggese con Trombino che al 51' serve Ferretti ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Al 61? e 64' altri due cambi per il Forlì con Gasperoni che prende il posto di Varriale e Casadei che subentra ad Eleonori ed è proprio Casadei un minuto più tardi a trovare un tiro ad incrociare perfetto ma la difesa emiliana salva sulla linea. All'improvviso però al 71' l'equilibrio si spezza perché da un rimpallo a centrocampo parte Trombino indisturbato in contropiede a tu per tu con Ravaioli con l?attaccante che piazza il pallone in porta per il vantaggio. Forlì che tenta subito di riacciuffare il pari ed al 77? sciupa una clamorosa occasione con Gasperoni che ben servito da Pari, neo entrato, calcia in allungamento al volo ma il pallone finisce alto.

A nulla vale l'assedio finale dei galletti che schiacciano la Correggese nella propria area non riuscendo però a trovare il meritato pari. Dopo 4' minuti di recupero è la formazione padrona di casa a fare festa col Forlì che ancora una volta saluta la competizione della Coppa Italia Dilettanti al primo turno.