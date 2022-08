Il Forlì al debutto in una gara ufficiale: "Contro la Correggese capiremo il nostro livello di preparazione"

È un Forlì tutto nuovo e che ancora deve capire di che pasta è fatto, quello che sabato alle 16 sul campo della Correggese giocherà nell'anticipo del primo turno di Coppa Italia Dilettanti per la nuova stagione 2022/23. È il confermato mister Mattia Graffiedi a ripresentarsi alla stampa in vista proprio del primo impegno ufficiale dei galletti: "Finalmente in questa competizione capiremo a che punto siamo del nostro percorso di crescita con l'obbiettivo di cercare di passare il turno" sono le prime parole del tecnico romagnolo.

"Non siamo ancora al massimo della condizione ma non ci manca molto - sentenzia il mister -. Saremo pronti per l'inizio del campionato e il test con la Correggese sarà importante proprio perché affrontiamo un ottimo avversario". Biancorossi quasi tutti disponibili con Tascini e Manara non ancora al meglio ma in netta ripresa, mentre si registrano le assenze di Marzocchi e Piva che non saranno del match: " Metterò in campo quelli che hanno una condizione fisica migliore fermo restando che ho 26 ragazzi in rosa ed ho ampia scelta, perciò al momento mi ritengo ampiamente soddisfatto". Nel frattempo il Forlì Football Club comunica che per il match tra Correggese e Forlì valevole per il primo turno di Coppa Italia, sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti solo ed esclusivamente al botteghino dello stadio "Walter Borelli" il giorno della partita, dalle ore 14:30 con i seguenti prezzi: 10 euro intero, 8 euro ridotto Over 65 e gratis Under 16.