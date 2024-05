Denis Melandri e Paolo Rabiti rinnovano con il Futball Cava Ronco

Il Futball Cava Ronco ufficializza i rinnovi per la stagione 2024/2025 anche del difensore Denis Melandri e del centrocampista Paolo Rabiti. Per il difensore classe ‘89 sarà la quarta stagione con la maglia del Futball Cava Ronco Forlì con cui ha raggiunto la quota di sessantacinque presenze. Una conferma di spessore che va ad aggiungere un importantissimo tassello alla difesa del club. “Sono felice ed orgoglioso di far parte, anche nella prossima stagione, di questa magnifica società - afferma Melandri - che sta crescendo anno dopo anno sotto ogni punto di vista. Darò il 100% per raggiungere il massimo risultato possibile in campo e per essere d’aiuto ai ragazzi più giovani.”

Classe 2004, Rabiti prosegue la sua avventura in maglia biancorossa dopo aver trascorso le giovanili nella cantera dell’Futball Cava Ronco e aver giocato le scorse due stagioni in Prima Squadra con cui ha raccolto addirittura sessantatré presenze e due reti. “Sono molto contento di iniziare l’ennesima stagione con questi colori, - dichiara Rabiti - dovuta alla completa fiducia riversata nei miei confronti da parte della Società. Non vedo l’ora di cominciare sperando di disputare un’ottima stagione e di raggiungere i nostri obiettivi prefissati.