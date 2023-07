Dopo i giovani, i giocatori di esperienza: arrivano in biancorosso Simone Greselin e Cristian Calì

Va via via definendosi la rosa del Forlì Calcio 2023-2024 che nella mattinata di lunedì si ritroverà all'ombra dello stadio "Morgagni" per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione; la società biancorossa dopo aver infoltito a dovere il reparto indispensabile degli under, ha annunciato sabato pomeriggio l'arrivo di due elementi di esperienza come il centrocampista Simone Greselin e l'esterno Cristian Calì. Greselin, calciatore classe 1998 cresciuto nelle giovanili del Varese, è un centrocampista completo capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo con un'ottima capacità di gestione della palla e degli inserimenti in zona goal. Gioca sei stagioni consecutive nei professionisti con Giana Erminio e Lucchese, poi scende in quarta serie vincendo il campionato a Rimini (33 presenze e 6 reti) e prosegue nelle stagioni a seguire con Livorno e Vastese. Cristian Calì, esterno di fascia classe 1999, prodotto del settore giovanile dell'Albinoleffe, arriva in Romagna dopo l'esperienza della passata stagione prima con la Vastese poi col Brusaporto. In precedenza naviga sempre in quarta serie con le maglie della Correggese (9 reti), Sassari Latte Dolce e Borgosesia.