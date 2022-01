Dopo il clamoroso dietrofront di Farneti c'è Graffiedi per risollevare il Forlì: "Con l'Alcione via le paure"

Dopo la clamorosa scelta di Oscar Farneti di lasciare il Forlì in appena ventiquattro ore e la nomina in serata del nuovo tecnico Mattia Graffiedi come tecnico della prima squadra, il Forlì prova a cercare una sorta di normalità, spegnendo i riflettori sul capitolo allenatore e accendendoli invece sul campionato con la sfida contro l'Alcione Milano (stadio "Morgagni" ore 14:30) che nonostante tutto incombe all'orizzonte.

Visibilmente carico ed emozionato è proprio il neo tecnico dei galletti, spalle larghe e petto in fuori a presentarsi alla stampa alla vigilia di un match delicatissimo: "Dopo sette anni nel settore giovanile, arrivare alla prima squadra è il coronamento di un percorso che prima o poi speravo arrivasse" ammette motivato Graffiedi "Ho svolto solo un allenamento e conosco ambiente e problematiche ma i ragazzi per primi mi hanno detto che daranno tutto per uscire da questa situazione". Biancorossi infatti che navigano pericolosamente nei bassifondi della classifica, con ancora un turno da recuperare ma appena due lunghezze sopra l'ultimo posto.

"Sono convinto che nessuno della rosa ha mollato, chiaro che se siamo in questa situazione qualche problema c'è è innegabile" spiega il tecnico "Stà a me ora metterci mano per dare coraggio e fiducia ai ragazzi, questa rosa non merita la classifica che ha anche se siamo consapevoli che il tempo stringe ed è ora di fare punti". Mister Graffiedi dovrà subito affrontare il problema assenti con Amaducci, Capitanio e Scalini non ancora recuperati, De Gori fermato dal covid e Stella espulso: "In porta avremo o Ravaioli o Balestra poi nel complesso ho già una mia idea sulla squadra da schierare e sul modulo" chiosa il tecnico "Domani sarà una partita super difficile, ma lo saranno un pò tutte da qui in avanti, i ragazzi però sono consapevoli delle loro responsabilità e a loro ho chiesto il massimo impegno".