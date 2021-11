E' la domenica del derby, il Forlì in trasferta a Ravenna: aperta la prevendita dei biglietti

E' la domenica del derby tra Ravenna e Forlì. E' stata avvia la prevendita per il match che scatterà alle 14.30. Ai sostenitori bianconeri è stato riservato il settore Curva Sud, i cui biglietti saranno disponibili solo in prevendita fino alle 19 di sabato. I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket, oppure online (https://ravennafc.vivaticket.it/it/event/serie-d-2021-22-ravenna-fc-1913-ravenna-fc-forli/170051). Le tariffe, comprensive di diritti di prevendita sono le seguenti: 5 euro intero; mentre un euro per l'Under 14 in abbinamento ad un adulto.

Le famiglie al seguito della squadra potranno acquistare i biglietti nel settore "Tribuna laterale dispari 1", in questo caso il prezzo è di 10 euro (under 14 al prezzo di un euro). Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi in questo settore. La tifoseria ospite potrà parcheggiare le proprie autovetture nel parcheggio pubblico situato nel retro del palazzo della Confartigianato con accesso tramite via Bassa. In ottemperanza alle normative vigenti, per potere accedere allo stadio Benelli in occasione delle partite sarà necessario esibire il Green Pass (dai 12 anni in su) e presentarsi con la propria mascherina da indossare durante la durata dell’evento.

La certificazione potrà essere esibita sia in forma cartacea che in digitale all’ingresso allo stadio. Sempre all’ingresso sarà verificata la temperatura corporea che non potrà superare i 37,5° C. Il Ravenna calcio consiglia "di presentarsi con congruo anticipo al fine di espletare i controlli previsti dal protocollo Covid. Invitiamo i tifosi al rispetto delle disposizioni in prevenzione al Covid-19, al rispetto dei posti assegnati e mantenimento delle distanze di sicurezza, ad indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, ad igienizzare le mani nei dispenser distribuiti nell’impianto e a seguire le indicazioni del personale di servizio".