E' la settimana del derby tra Rimini e Forlì: biglietti già in prevendita

È la settimana del derby per il Forlì Calcio che spazzate via nell'arco di pochi giorni le nubi tempestose che attanagliavano l'ambiente biancorosso dopo i numerosi cambi al timone, pare aver trovato finalmente la giusta rotta con l'approdo alla guida della prima squadra di Mattia Graffiedi dopo sette anni di gavetta nel settore giovanile biancorosso. Il tutto si è tradotto raccogliendo ben sette punti nelle ultime tre sfide, ma quello che ancora più si denota è il cambio di passo e di atteggiamento che mister Graffiedi ha saputo infondere al gruppo in pochissimi giorni.

Come non pensare allora a portare avanti questa onda di entusiasmo magari sgambettando la corsa, quasi inarrestabile, del Rimini capolista? È quello che auspicano tutti sotto San Mercuriale con il derby tra adriatici e galletti che andrà in scena sabato alle 14:30 allo stadio "Romeo Neri". È scattata intanto la prevendita con l'acquisto dei tagliandi per i residenti della provincia di Forlì-Cesena che sarà possibile solo nel settore "Ospiti-Curva Ovest" da martedì mattina fino a venerdì alle 19 presso il bar "La Caffetteria" di via Ravegnana 146/a Forlì al costo di 6 euro più i diritti di prevendita. I biglietti sono nominativi e il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Come da protocollo l'ingresso allo stadio è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e indossando una mascherina Ffp2.