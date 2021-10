È un brodino caldo: ma il Forlì ritrova la vittoria

Torna alla vittoria il Forlì che batte per 2 a 0 un modesto Ghivizzano grazie alla prima rete tra i grandi di Amaducci al 15° e raddoppio di Pera al 71°. Gara non brillante ma sicuramente importante per i galletti che tornano a vincere dopo i due stop consecutivi di Rimini e Seravezza e mantengono il passo delle prime della classe. Cornacchini ridisegna per l'ennesima volta il Forlì con un inedito 3 4 1 2 con De Gori in porta, difesa a tre con Pezzi, Capitanio e Fabbri, linea di centrocampo col ritorno fra i titolari di Buonocunto insieme a Rrapaj, Borrelli e Gkertsos, in avanti Amaducci a sostegno del duo Verde e Pera. La partenza è veemente con i biancorossi che schiacciano il Ghivizzano all'interno della propria area e andando vicini al vantaggio subito al 3° quando una girata di testa di Amaducci esce di un soffio. È il preludio al vantaggio che si materializza al 15° e sempre con Amaducci protagonista, bravo a sfruttare al meglio una palla messa nel mezzo da Gkertsos e a siglare la sua prima rete tra i grandi. Ancora Forlì e ancora Amaducci sugli scudi al 26° con un tiro al volo dai trenta metri che coccia sul palo a Nucci battuto.

Alla mezz'ora prime avvisaglie ospiti con Nottoli che salta Rrapaj e serve Aloia che in rovesciata mette alto. Ghivizzano che prende coraggio e va vicino al pari al 42° sempre con Aloia che di testa da due passi si divora la rete. Ripresa che riparte sulla falsa riga del primo tempo col Ghivizzano che al 48° va nuovamente vicino al pari ma Aloia ancora una volta prende male la mira e grazia il Forlì. È un continuo botta e risposta e al 66° è il Forlì a sciupare il raddoppio con Pera che svirgola da pochi passi un ottimo assist di Gkertsos; il bomber biancorosso però ci mette solo cinque minuti per rifarsi e al 71° conclude in rete una bella azione tutta di prima firmando il 2 a 0.

I toscani però non si arrendono e vanno nuovamente vicini al goal al 75° con Pazzaglia che si incunea in area e calcia ma è bravo De Gori a chiudere. Ancora emozioni allo scadere del match, prima con Pera che all'80° di sinistro colpisce la traversa mentre al 90° è Fazzi per il Ghivizzano a presentarsi davanti a De Gori ma ancora una volta il numero uno biancorosso gli nega la gioa personale. Forlì che dunque torna al successo, interrompendo così il silenzio stampa e guadagnando punti su una classifica che dopo sei giornate appare molto equilibrata. I galletti non potranno però crogiolarsi molto sulla vittoria odierna perché mercoledì è in programma infatti l'ennesimo turno infrasettimanale e i biancorossi saranno in scena nel bolognese, in casa del Sasso Marconi.