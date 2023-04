Calcio, l'Edelweiss Jolly festeggia la promozione in Prima Categoria

Un turbinio di sentimenti ed un incontenibile entusiasmo in una cornice di pubblico con tifo festoso ed organizzato

hanno celebrato la promozione della squadra U.S. Edelweiss Jolly alla categoria superiore. Un assolato pomeriggio nel campo di via spazzoli ha visto i locali esprimere un gioco corale ed avvolgente tatticamente ineccepibile, diretti dal mister Bertaccini. Gli ospiti ravennati dell'ASD Gruppo Sportivo Romagna, hanno contrastato ed anche riproposto le trame d’attacco provando a rovinare la festa ed il record che un emozionato presidente, Pierucci aveva già stampato sulle maglie celebrative scaramanticamente nascoste. Alla fine i forlivesi si sono imposti per 3-1.

Il pareggio che sembrava resistere favorito da un mirabile tiro mancino del centrocampista Matteo Grisolini è stato incrementato poco dopo nonostante una maggiore pressione degli ospiti da un micidiale colpo di testa con il quale Giacomo Bubani ha intercettato un cross dalla sinistra. La tripletta che ha chiuso la gara è stata realizzata con una ripartenza magistrale finalizzata da Christopher Brandino dopo la parata salva risultato effettuata dal giovane esordiente portiere dell'Edelweiss classe 2006 Nicolò Cavalli.

La festa ha avuto quindi inzio al triplice fischio con una promozione record senza sconfitte e 26 risultati utili consecutivi che realizzano il rilancio di una storica realtà sportiva della città fondata nel 1946. Ciliegina

sulla torta anche la vittoria del campionato dei ragazzi della Juniores a completare una stagione da ricordare. Il presidente Pierucci, la dirigenza e lo staff chiederanno un momento di premiazione della squadra presso il palazzo

comunale da parte del sindaco Gian Luca Zattini quale realtà sportiva del territorio che conta oltre 470 tesserati nel settore giovanile ed agonistico.