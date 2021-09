"Educare attraverso lo sport": aperte le iscrizioni dei campionati Csi di calcio a 5, 7 e 11 anche femminile

Il Comitato Territoriale Csi di Forlì, ente di promozione sportiva, ha aperto le iscrizioni ai campionati di calcio a 5, 7 e a 11. "Educare attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo Italiano che vuole dare risposte alla domanda di sport qualificato sul piano culturale, umano e sociale - esordisce il presidente Stefano Gurioli -. Promuove lo sport come strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie sociali (quali la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani); un'attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio "mandato" educativo, nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo".

Per quanto riguarda il calcio a 5, sono aperte le iscrizioni per i campionati Open Femminile (anno 2006 e precedenti), Open Élite Maschile (anno 2006 e precedenti, si gioca la domenica pomeriggio; e Over 35 Maschile, anno 1987 e precedenti, con portiere senza vincolo di età). Per il campionato di calcio a 11 sono due le categorie: Open Maschile (anno 2006 e precedenti) e Over 35 Maschile (anno 1987 e precedenti, con portiere senza vincolo di età).

Per quanto riguarda il calcio a 7 si disputerà il primo Campionato Junior Femminile, aperto per annualità (2005, 2006, 2007 e 2008, con la possibiltà di due fuori quota del 2004); Open Maschile (anno 2006 e precedenti) e Over 35 Maschile (anno 1987 e precedenti, con portiere senza vincolo di età). Per informazioni è possibile contattare la Commissione Calcio all'indirizzo mail calcio@csiforli.it o al numero 3929871285.