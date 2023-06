Eccellenza, Erik Stucchi confermato alla Futball Cava

La Futball Cava Ronco comunica di aver trovato l’accordo con Erik Stucchi per l’estensione del contratto, in vista della stagione 2023/2024. Stucchi, mezzala classe ’98, vanta numerose presenze in Eccellenza. Abbina qualità alle innate doti fisiche, ricoprendo anche ruoli offensivi. Questa stagione ha messo a segno ben undici reti, record personale. Saprà sicuramente rivelarsi fondamentale anche in questa stagione. Conferma importantissima che va ad aggiungere qualità al centrocampo della squadra biancorossa.