Calcio, la partenza non ha convinto società e tifosi: terremoto in casa Forlì, esonerato mister Marco Martini

Si interrompe dopo appena tre giornate l'avventura in biancorosso dell'ormai ex tecnico del Forlì Marco Martini. Fatale è stata una partenza in campionato che non ha assolutamente convinto società e tifosi, raggranellando nei primi tre incontri due sconfitte ed una sola vittoria peraltro fortunosa. Laconico il comunicato della società di Viale Roma, emesso nella mattinata di martedì: "Il Forlì F.C. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Mister Marco Martini. Per lui si chiude l’esperienza con i colori biancorossi dopo 3 giornate e 4 partite ufficiali, con due vittorie e due sconfitte. Da parte del Club tutto rappresentato dal suo Presidente Gianfranco Cappelli il miglior in bocca al lupo per il prosieguo di carriera". Nelle prossime ore si attenderà dunque il nome del sostituto.