"We are the Champions": anche la comunità Argentina di Forlì festeggia la Coppa del Mondo

Quando la partita è finita e l’Argentina ha battuto ai rigori la Francia, in una finale da cardiopalma, tenuta aperta fino all’ultimo dalla tripletta di Mbappé, la comunità Argentina di Forlì si è riunita in piazzale della Vittoria per celebrare la vittoria al Mondiale di calcio 36 anni dopo quello conquistato con l'indimenticato diez Diego Armando Maradona, che aveva alzato la coppa del Mondo in Messico. I festanti hanno improvvisato un brindisi, festeggiando sulle note di "We are the Champions" dei Queen e palleggiato sulle note di "Life is life".

Il brano divenne celebre in occasione della semfinale di Coppa Uefa del 1989: a Monaco di Baviera, durante il riscaldamento pre-partita, il numero 10 del Napoli cominciò a scaldarsi, rigorosamente con gli scarpini slacciati, danzando al ritmo della canzone che era trasmessa in quel momento allo stadio, quella appunto del gruppo austriaco Opus. Il video del riscaldamento a ritmo di musica di Maradona è poi diventato una vera e propria icona, un simbolo del 10 argentino. C'è chi ha portato una coppa simbolica da alzare al cielo, chi invece la meglia di Lionel Messi, protagonista della storica serata con una doppietta. Durante i festeggiamenti non si sono registrati disordini. I campioni del mondo hanno poi lasciato Piazzale della Vittoria senza lasciar tracce di rifiuti.