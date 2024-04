Forlì si tinge di nerazzurro: l'Inter vince il derby ed è Campione d'Italia. Caroselli e bandiere in piazzale della Vittoria

Il cielo è nerazzurro anche sopra Forlì, ma con due stelle in più. Caroselli e festa in piazzale della Vittoria e nelle vie limitrofe per il 20esimo scudetto della storia dell'Inter, che significa la seconda stella per la società nerazzurra. Centinaia di persone si sono riversate, nonostante la pioggia, in piazza per festeggiare uno scudetto storico, perché oltre ad essere quello della seconda stella per l'Inter, è anche il primo che viene conquistato in un derby, con la squadra di Simone Inzaghi vittoriosa 1-2 sul Milan grazie alle reti di Acerbi e Thuram. Utile solo alle statistiche il gol di Tomori per il Milan, che incassa così la sesta sconfitta consecutiva nel derby e sprofonda a -17 dai nerazzurri, con 5 partite da giocare e consegnando così lo scudetto ai 'cugini' nerazzurri. Festa anche in altre piazze romagnole, da Cesenatico a Civitella, dove sono stati anche sparati fuochi d'artificio a tinte nerazzurre dalla torre civica. Gioia anche tra i locali dell'Inter Club Forlì al Ronco, che con i suoi 1377 soci è il quinto Inter club più grande d'Italia alle spalle solo di Roma, Pesaro, Cattolica e Roccaspinalveti

