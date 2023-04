I tifosi del Napoli attendono il terzo tricolore. E c'è anche la pizza a forma di scudetto: "Festa? Ci piace improvvisare"

Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica i tifosi del Napoli potrebbero infatti celebrare il terzo scudetto, dopo quelli vinti nell'era di Diego Armando Maradona nel 1987 e nel 1990. Il tricolore arriverebbe con sei giornate d'anticipo se la Lazio, impegnata all'ora di pranzo a San Siro contro l'Inter, non dovesse vincere e contemporaneamente la squadra di Luciano Spalletti battere la Salernitana (ore 15 il fischio d'inizio) al Maradona. Se tale scenario non dovesse concretizzarsi, il discorso è rimandato al turno infrasettimanale: vincendo contro l'Udinese i campani sarebbero aritmeticamente campioni d'Italia. Anche a Forlì i tifosi azzurri sono pronti a celebrare l'ambito traguardo. E in qualche balcone sono già spuntate alcune bandiere, come quelle immortalate da Mario Colella: "Anche a Forlì si festeggia un evento importante calcistico dopo 33 anni, viva lo sport", il commento del lettore (in fondo all'articolo un'immagine da lui scattata).

A Forlì c'è una pizzeria che può essere considerata il tempio della tifoseria napoletana non solo della città, ma anche di tutta la Romagna. Si tratta della pizzeria "De Rosa" di via Ravegnana, a poche centinaia di metri dal casello autostradale. Ad accogliere i clienti una gigantografia del "Dios" dipinta a mano, ma anche diverse maglie di gara della squadra e bottiglie di prosecco con lo stemma del terzo scudetto. Il titolare Giovanni De Rosa è scaramantico come tutti i tifosi partenopei, anche se "già da parecchio ci stiamo preparando all'avvenimento. Solo un terremoto ci può portare via lo scudetto, ma se non sarà in questa giornata aspettiamo quella successiva".

Per celebrare il titolo di campioni d'Italia De Rosa ha studiato anche una pizza celebrativa: "Ne ho pensata una a forma di scudetto con il numero 3, realizzandone un prototipo. Ma se questa domenica arriverà il titolo, facendo tutti gli scongiuri del caso, la posso proporre". Non ci sarà una festa organizzata, "ma una o più bottiglie di spumante siamo pronti per stapparle. Di ufficiale non abbiamo organizzato nulla, come tutti i napoletani ci piace improvvisare". Anche la città mercuriale potrebbe quindi vedere qualche festeggiamento azzurro in Piazzale della Vittoria. "Anche se non si vedono, ci sono tanti tifosi del Napoli - l'opinione di De Rosa -. Tra i clienti della mia pizzeria ce ne sono tantissimi e non vengono solo da Forlì. Inoltre noi sponsorizziamo il Club Napoli Cesena, nato nel 2015, e gli iscritti spesso si ritrovano qui per le mangiate. De Rosa è comunque pronto anche a festeggiare nel cuore della città partenopea. "Se il risultato non fosse stato legato all'esito di Inter-Lazio avrei tenuto chiuso la pizzeria per scendere a Napoli - confessa -. Comunque a giugno sicuramente andrò, perchè ci saranno delle feste in Piazza Plebiscito, sul lungomare e Piazza Mercato e non posso mancare".

La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di un cammino travolgente, fatto fino alla vigilia della 32esima giornata di 25 vittorie, tre pareggi e solo tre sconfitte, staccando la prima inseguitrice, la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, di 17 punti. Gioco spettacolo, concretizzato dai gol di Victor Osimhen e dalla stella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, "anche se il giocatore simbolo e determinante è capitan Giovanni Di Lorenzo, unico dall'inizio del campionato". C'è un solo rimpianto, l'uscita di scena ai quarti di finale di Champions League contro il Milan: "I rossoneri non hanno rubato nulla, ma alcune decisioni arbitrali hanno condizionato entrambe le partite. In ogni caso possiamo consolarci con lo scudetto. L'Inter batterà la Lazio e siamo a posto".