Finisce con un pari il campionato del Forlì: a Correggio è solo 0-0

Pareggio a reti inviolate per il Forlì che sul campo della Correggese impatta 0 a 0 contro la compagine emiliana. Termina così con 50 punti il cammino dei galletti in questo campionato Nazionale Dilettanti girone D che conquistano la settima posizione di classifica in coabitazione con Aglianese e Sammaurese. Mister Graffiedi come detto nel pre gara da ampio spazio ai giovani scegliendo Stella tra i pali insieme ai vari under Gkertsos, Piva, Malandrino, Amaducci e Manara, coadiuvati dai più esperti Pezzi, Scalini, Ronchi, Rrapaj e Borrelli.

Gara subito vivace con la prima occasione che capita al Forlì all'8° sulla testa di Piva ma la mira è alta; non si fa attendere la risposta della Correggese che arriva al 14° con Calì lanciato a rete ma la conclusione a tu per tu con Stella è da dimenticare. Ancora Stella protagonista al 16° con un intervento provvidenziale su una conclusione di Damiano; la gara è equilibrata ma è il Forlì a farsi preferire per gioco e possesso palla anche se al 25° è la Correggese ad andare vicino al goal ma la palla sbatte sulla traversa con i ragazzi di mister Graffiedi che si salvano. Al 33° primo cambio per i galletti con Scalini che dopo un contrasto è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto entra Buonocunto; ultima azione del primo tempo al 35° con Pezzi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo fa sponda per Manara ma il suo colpo di testa termina tra le braccia di Mora.

Nella ripresa parte subito forte la formazione padrona di casa con Stella chiamato agli straordinari e che in ben tre occasioni è costretto a miracolare su diverse conclusioni ravvicinate mantenendo così il risultato sullo 0 a 0. Girandola di cambi nel frattempo con mister Graffiedi che dà spazio a Nisi, Casadei e Longobardi per Piva, Amaducci e Borrelli e proprio il neo entrato Nisi al 66° va vicino al bersaglio con un tiro dal limite dell'area ma la sfera esce non molto distante dallo specchio della porta. La pressione della Correggese si fa insistente con i biancorossi romagnoli chiamati a stringere i denti come al 76° quando in un batti e ribatti in area, prima Malandrino poi Stella si oppongono a due conclusioni ravvicinate di Calì. Nel finale complice il caldo, il ritmo cala sensibilmente e così anche le occasioni da goal, c'è giusto il tempo per l'ingresso in campo del giovane Martoni al posto di Manara all'86° ma il risultato non si sblocca con le due squadre che dopo 5' minuti di recupero terminano la contesa sul definitivo 0 a 0.