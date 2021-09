Oltre 300 presenze tra serie C e B, Enrico Pezzi è un nuovo giocatore del Forlì

Colpaccio del Forlì, che ufficializza l'acquisto del centrocampista Enrico Pezzi, elemento fortemente voluto dal Direttore sportivo Massimo Andreatini che conosce a fondo le doti del calciatore.

Nato a Rimini il 24 settembre 1989, ha vestito le maglie di Pistoiese, Vis Pesaro, Carpi, Cittadella, Benevento, Pontedera, Pavia, Triestina, Lucchese, Bellaria Igea Marina e Rimini, mettendo a referto 70 presenze in Serie B e 263 in Serie C distinguendosi per la sua grande duttilità.