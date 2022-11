Forlì-Aglianese, tutte le tifose allo stadio: il biglietto costerà solo 1 euro

Biglietto ad un euro per tutte le tifose del Forlì (e ospiti) che domenica si recheranno allo stadio per assistere al match che vedrà i biancorossi impegnati contro l'Aglianese. E' l'iniziativa voluta dalla società biancorossa per celebrare la Gornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il botteghino dello stadio aprira elle 13.30. È invece già aperta la prevendita on-line per tutti gli altri tipi di tagliando, acquistabili attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Go2 Ticketing; oppure presso “La Caffetteria” sito in Via Ravegnana 146/A.