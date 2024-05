Calcio, il Forlì stende l'Aglianese ma non basta: biancorossi fuori dai playoff

Nulla da fare per il Forlì che, nonostante la rotonda vittoria ai danni dell'Aglianese, vede sfumare al fotofinish l'approdo in zona playoff. Galletti che surclassano con un netto 4 a 0 la formazione toscana grazie alle reti di Pecci, Merlonghi e alla doppietta di Greselin, ma terminano la regular season in sesta posizione, complici le vittorie di Victor San Marino e Corticella che restano così in classifica davanti al Forlì. Gara senza storia con i galletti che sbrigano la pratica Aglianese con due goal per tempo: apre Pecci al 12° e raddoppio di Merlonghi al 34°; nella ripresa ci pensano capitan Gaiola al 56 e Greselin al 59° a chiudere il match. Ovviamente amareggiato nel finale mister Antonioli che nonostante tutto fa i complimenti alla sua squadra: "Abbiamo fatto comunque una stagione importante, meritavamo sicuramente di più" sono le prime parole del tecnico "Alcuni regolamenti assurdi ci hanno sicuramente penalizzato ma voglio comunque elogiare i miei ragazzi per questa stagione".