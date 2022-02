Il Forlì aspetta il big match, mister Graffiedi: "Dobbiamo recuperare i punti persi con l'Aglianese"

Dopo il pari beffa che allo scadere ha negato al Forlì la seconda vittoria consecutiva in casa dell'Aglianese, i biancorossi tornano tra le mura del proprio stadio ("Morgagni" ore 14:30) per il big match contro l'Athletic Carpi reduce da uno scivolone casalingo contro il Sasso Marconi. Galletti che ripartiranno però dall'ottima prova messa in campo proprio nel turno infrasettimanale dove solo due legni e un penalty sbagliato non hanno permesso ai ragazzi di mister Graffiedi di portare a casa l'intera posta in palio: "I punti persi mercoledì danno fastidio è chiaro ma non ci affosseranno, anzi abbiamo la rabbia e la voglia di riconquistarli già domenica " attacca il tecnico alla vigilia del match con l'Athletic Carpi che aggiunge "Se non siamo riusciti a portali a casa è perché allora c'è qualcosa che dobbiamo ancora migliorare ma stiamo lavorando per questo".

Forlì che fra campionato e recuperi è alla quinta gara in appena tredici giorni ma mister Graffiedi vede comunque il bicchiere mezzo pieno: "Le partite sono tante ma la squadra è in salute, sta bene soprattutto a livello mentale perché in questi casi è la testa che fa girare le gambe". Galletti che recuperano De Gori dopo la pausa forzata covid, ma che rinunciano ancora a Capitanio, sulla via del rientro e a Borrelli squalificato: "Non sarà semplice domenica perché basta il nome degli avversari per far capire il quoziente di difficoltà che ci troveremo ad affrontare - analizza il mister -. Noi però non possiamo permetterci di fare calcoli e dobbiamo pensare solo a noi stessi e ad andare in campo per dare tutto fino alla fine".

In occasione del match Forlì-Athletic Carpi la società di Viale Roma ha indetto la "Giornata Biancorossa" dove non saranno validi gli abbonamenti. I biglietti si potranno acquistare presso la biglietteria dello stadio "Morgagni" che aprirà il giorno del match alle 12:30 con i seguenti prezzi per i tagliandi: gradinata 6 euro, tribuna laterale 12 (ridotto 10), tribuna centrale 14,50. In ottemperanza al decreto anti covid-19 si ricorda che l'ingresso allo stadio è consentito solo a chi è in possesso di super green pass rafforzato e con l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2. Di seguito i convocati: De Gori, Ravaioli, Ronchi, Gkertsos, Fabbri, Pezzi, Malandrino, Giacobbi, Scalini, Ballardini E., Ballardini A., Piva, Nisi, Buonocunto, Rrapaj, Pera, Santi, Casadei, Manara, Longobardi.