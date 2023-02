Calcio, il Forlì vince contro la Bagnolese e riapre il campionato: la vetta ora dista sei lunghezze

Torna alla vittoria il Forlì che dopo lo scivolone di Corticella non sbaglia l'appuntamento con i tre punti allo stadio "Morgagni" contro la Bagnolese. Le reti per il Forlì portano le firme di Nardella e Caprioni, per la Bagnolese il momentaneo pari è di Ferrara. Complice la sconfitta della capolista Giana Erminio, i Galletti riaprono incredibilmente il campionato portandosi a sole sei lunghezze dalla vetta.

La partita

Mister Graffiedi conferma in buona parte l'undici titolare di Corticella lasciando a riposo Fornari ed Eleonori dando così spazio dal primo minuto a Morri e Nardella. Non sbaglia l'avvio di gara il Forlì subito aggressivo e voglioso di trovare il vantaggio; all'8° Auregli si oppone a un tiro di Nardella. Biancorossi padroni del campo ma che faticano ad arrivare alla conclusione ma il goal è nell'aria perché Nardella proprio negli ultimi secondi del primo tempo al 46° trova il vantaggio con un bolide nel sette che piega le mani ad Auregli e manda così le squadre al riposo col Forlì in vantaggio. Ripresa che riparte col botto perché passano pochissimi minuti e al 49° la Bagnolese ristabilisce la parità: Biancheri in area sgambetta un avversario col direttore di gara che assegna il rigore agli emiliani. De Gori si oppone coi pugni sulla prima conclusione dal dischetto ma sulla ribattuta il più lesto è Ferrara che pareggia i conti.

Nemmeno però il tempo di gioire per gli ospiti che il Forlì trova nuovamente il vantaggio al 51° questa volta con Caprioni che di testa ribadisce in rete una respinta coi pugni di Auregli. Forlì che superato lo spavento e ritrovato il nuovo vantaggio riprende a macinare gioco andando più volte vicino al tris ma prima Biancheri poi Pari e Rrapaj sciupano clamorosamente tre ottime occasioni; ma tanto basta perché gli uomini di mister Graffiedi gestiscono il finale di gara questa volta senza soffrire, tornano alla vittoria e riaprono così virtualmente un campionato che sembrava non avere più storia.