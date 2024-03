Il Forlì fa valere la legge del 'Morgagni': con la vittoria aggancia la vetta

Continua la corsa del Forlì che batte con un perentorio 3 a 1 il Prato e aggancia il Ravenna al primo posto in classifica fermato sul pari contro il San Marino; il sigillo di Merlonghi e la doppietta di Greselin regalano sogni di gloria ad un Forlì che ora può sperare.

LA CRONACA - Mister Antonioli conferma il 3-4-2-1 con Pezzolato tra i pali, Masini, Tafa e Maggioli in difesa, a centrocampo una diga composta da Lolli, Ballardini, Barbatosta e Visani, in attacco Bonandi e Greselin a supporto di bomber Merlonghi. Gara subito vivace fin dalle prime battute col Forlì pericoloso al 6° ma la conclusione è smorzata da una selva di gambe; galletti padroni del gioco e che non perdonano il Prato alla prima disattenzione: al 32° Angeli svirgola un pallone velenoso che arriva sui piedi di Merlonghi, il bomber non ci pensa due volte e di sinistro spedisce in rete il pallone dell'1 a 0. Reazione del Prato quasi nulla e Forlì che sulle ali dell'entusiasmo raddoppia questa volta con Greselin che al 39° sfodera un destro a giro da applausi che si insacca alla sinistra di un incolpevole Ricco. Dopo una prima frazione spumeggiante, nella ripresa la sfortuna colpisce duro i biancorossi perché al 52° Masini su un contrasto è costretto ad uscire per infortunio; sulla susseguente punizione Pezzolato esce male scontrandosi con Angeli che di testa accorcia le distanze e col portiere biancorosso che resta però dolorante a terra costretto anch'egli ad uscire dal campo, al suo posto fa il suo esordio il giovane De Gori. Forlì che ha un attimo di sbandamento e mister Antonioli preferisce rimescolare le carte inserendo Babbi, Banfi e Casadio per Bonandi, Barbatosta e Visani passando ad un più compatto 4-3-3; sugli scudi proprio il giovane portiere biancorosso al 78° che respinge in tuffo una punizione di Trovade ma il Forlì all'80° la chiude: Merlonghi scambia con Babbi che di testa offre l'assist a Greselin, il diagonale del centrocampista biancorosso vale il 3 a 1. Finale tutto di marca biancorossa con Banfi che in pieno recupero va vicinissimo al poker ma tanto basta perché il risultato non cambia coi galletti che vincono la terza gara consecutiva e agganciano così la vetta della classifica.