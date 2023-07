Forlì Calcio, Casadei e Casalboni tornano in prima squadra

Due giovani forlivesi torneranno in prima squadra. Luca Casadei e Marco Casalboni, entrambi classe 2004, l’uno esterno trequartista, l’altro attaccante puro, dopo l’esperienza in eccellenza con le maglie della Cava Ronco e Diegaro saranno parte della squadra che inizierà la sua preparazione lunedì 24 luglio. Inizieranno la preparazione tra i grandi anche cinque giovanissimi provenienti dalla Juniores del nostro Settore Giovanile.

Aggregati alla prima squadra ci saranno infatti Luca Zamagni classe 2005, Gianluca Monteleone classe 2005, Riccardo Signore classe 2005, Ettore Facciani classe 2006, Matteo Buscherini classe 2006. Per loro una grande occasione per crescere e confrontarsi con più grandi, partendo con la possibilità di giocarsi comunque qualche chance andando avanti nella stagione. Un orgoglio per tutta la società poter vedere crescere i propri ragazzi.