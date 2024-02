Forlì calcio, Cristian Pecci rinnova fino al 2025. "Proiettati con fiducia al futuro"

Annuncio in casa Forlì. Il centrocampista Cristian Pecci ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2025. Si tratta, spiega la società, di "un rinnovo importante che ci proietta con fiducia al futuro, certi di voler investire su un giovane di prospettiva. Da parte della società tutta il miglior in bocca al lupo per il prosieguo di stagione ed in futuro quanto più roseo alla caccia di obiettivi comuni".