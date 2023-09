Brutta tegola sul Forlì: attaccante infortunato per 3 mesi già alla partenza della stagione

Nemmeno il tempo di iniziare il campionato che una tegola si abbatte sulla formazione del Forlì Calcio. L'infortunio occorso nei primi minuti del match di Coppa Italia di domenica scorsa al talentuoso attaccante dei biancorossi Thomas Bonandi è purtroppo serio, seppur non gravissimo come si temeva. Dai primi esami strumentali è emerso infatti il distacco del legamento collaterale del ginocchio sinistro e la lesione, ma non la rottura, del crociato all'altezza della tibia.

Tempi di recupero difficili da prevedere ma che al momento vengono stimati in tre mesi salvo imprevisti per lo sfortunato "galletto" che vede così interrompersi improvvisamente la sua nuova avventura in biancorosso. Nel frattempo il gruppo squadra ha ripreso martedì il programma di allenamenti al campo Federale "Ortali" a cui si sono aggiunti in nuovi arrivati dal mercato Lorenzo Cecchi e Lorenzo Babbi, in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima in casa del Progresso.