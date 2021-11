Forlì calcio, le parole di Gadda dopo il ko di Prato: "Nonostante tutto sono soddisfatto"

Prosegue il periodo buio in casa Forlì costretto a tornare a casa dalla trasferta di Prato ancora senza punti ma a differenza delle precedenti uscite, dove oltre ai punti mancava pure il gioco, la trasferta Toscana ha evidenziato passi avanti della truppa di mister Massimo Gadda, che seppur senza tre innesti importanti come Pera, Petrucci e Pezzi, ha sfiorato il colpaccio più volte in casa di un Prato lanciatissimo: "Quando si perde è difficile dirlo, ma sono molto soddisfatto dei ragazzi che hanno messo in campo molta qualità e generosità, ci è mancato solo il goal".

"Siamo arrivati tante volte in area senza riuscire a concretizzare ed è l'unico rammarico perché sul resto non ho nulla da dire", prosegue. Il Forlì ha infatti avuto più volte la palla del vantaggio per ben due volte con Ballardini poi con Borrelli, i due migliori di giornata, entrambi fermati però dall'ottimo portiere del Prato Pagnini in giornata di grazia: "Ho avuto risposte importanti anche dai singoli, la stagione è ancora lunga con il lavoro sono certo che la rimedieremo".

Una evoluzione in positivo che mister Gadda ha effettuato con pochi giorni di lavoro alle spalle visto l'avvicendamento tra lui e Giovanni Cornacchini avvenuta una settimana fà: "L'atteggiamento è stato positivo giocando palla a terra per tutti i novanta minuti" analizza mister Gadda "Fino ad ora però il Forlì ha segnato poco quindi questo sarà un aspetto su cui andremo a ragionare e a lavorare in tal senso".

Nel frattempo iniziano le prime manovre di mercato in Viale Roma: il primo nome sembra essere quello del difensore Filippo Boccardi classe 1997 in uscita dall'Imolese ed ex allievo di mister Gadda nella stagione 2017-2018 sempre all'Imolese per un Forlì che dopo le deludenti scelte fino ad ora effettuate nel mercato estivo, sembra ancora una volta destinato a cambiare pelle nelle prossime settimane.